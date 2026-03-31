هيئة بحرية بريطانية: تعرّض ناقلة قبالة دبي لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى لحريق

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 31 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من دبي.





و أضافت الهيئة بأنها أبلغت بتعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.





و من جانبه، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‎قاليباف، الإثنين، بتوجيه ضربات تجعل عدو طهران يندم، مؤكدا عدم التنازل عن حقوق بلاده.





وقال رئيس البرلمان الإيراني،: "إذا ضرب العدو مرة واحدة؛ فسيتلقى عدة ضربات في المقابل، وبإذن الله، الشعب الإيراني، بقيادة المرشد الأعلى، سيستعيد حقوقه وسيجعل العدو يندم على هذا العدوان".





وأضاف قاليباف أن الشعب الإيراني سيجعل “العدو يندم” على ما وصفه بالعدوان، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها وستواصل الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة.