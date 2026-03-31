منسقة أممية تدعو إلى هدنة فورية في لبنان وتحذر من تفاقم الخسائر البشرية

أكدت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، أن استمرار الأعمال القتالية في لبنان يزيد من صعوبة احتوائها، في ظل تصاعد الخطاب المتشدد وتراجع فرص الحلول التفاوضية، ودعت إلى ضرورة البدء بخطوات عملية تشمل هدنة فورية، واتخاذ تدابير لبناء الثقة، وتعزيز دور الدولة اللبنانية في قرارات الحرب والسلم، إلى جانب إطلاق محادثات بين لبنان وإسرائيل.

وذكر بيان أصدرته المنسقة الأممية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أثناء خدمتهم في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مقتل تسعة مسعفين لبنانيين في يوم واحد.

ولفت البيان إلى أن حصيلة القتلى جراء تصاعد الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل منذ الثاني من مارس ارتفعت إلى 1247 قتيلاً، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون ومدنيون، فضلاً عن جنود لبنانيين غير مشاركين في القتال.

وأوضح البيان أن لبنان بات "ظلًا باهتًا لما كان عليه"، مع تحوّل مناطق عدة إلى ركام ومدن أشباح، في وقت تجاوز فيه عدد النازحين 1.2 مليون شخص.

وأكد بيان المنسقة الأممية أن الجيش الإسرائيلي يوسع توغلاته داخل الأراضي اللبنانية ويكثف ضرباته وعمليات الاغتيال، وسط تصاعد التوترات الداخلية التي تهدد تقاليد العيش المشترك، بينما يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ وتنفيذ عمليات برية في الجنوب.

واختمت المنسقة الأممية بيانها بالتحذير من أن المكاسب العسكرية التكتيكية قد تحقق نتائج قصيرة الأمد، لكنها تحمل مخاطر أضرار طويلة الأمد على الاستقرار والازدهار اللذين يستحقهما اللبنانيون والاسرائيليون داعية إلى التحرك نحو مسار يبني السلام .