برلمانية: قوة مصر الناعمة تبدأ من طالب واعٍ يعتز بوطنه ويُنافس العالم بالعلم

أكدت النائبة عبير عطا الله عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة يبدأ من بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الشباب المتعلم الواعي يمثل أحد أهم مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية في الداخل والخارج.

وقالت عضو مجلس النواب إن كل طالب يحصل على تعليم جيد، ويؤمن بقيم وطنه وثقافته، يتحول إلى رسالة حية تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم، مؤكدة أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل أصبح أداة رئيسية لبناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني وصناعة أجيال قادرة على تمثيل الدولة بصورة مشرفة.

إعداد كوادر تمتلك المعرفة والثقة والقدرة على المنافسة

وأضافت عبير عطا الله أن دعم جودة التعليم، وفتح المجال أمام الشباب للحوار والإبداع والمشاركة في العمل العام، يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة والثقة والقدرة على المنافسة، بما يعزز مكانة مصر كدولة تجمع بين الحضارة العريقة والحداثة والانفتاح على العالم.

وأشارت إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة في تطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات العصر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على الابتكار والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وشددت النائبة عبير عطا الله على أن قوة مصر الناعمة تبدأ من داخل المدارس والجامعات، عبر بناء عقل شاب يمتلك المعرفة الحقيقية، والثقة بالنفس، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وقادر على التعبير عن بلده بصورة تليق بتاريخ ومكانة مصر في مختلف المحافل الدولية.