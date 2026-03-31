الإمارات.. الدفاعات تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس، عن تعامل الدفاعات الجوية في البلاد مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.





وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.





و في وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، عن استهداف البلاد بخمسة صواريخ وطائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، قادمة من إيران.





وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم اعتراض الصواريخ الخمسة والطائرة المسيرة.





من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام عن إصابة سيدة جراء سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط البلاد، مشيرة إلى أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 20 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.