لأول مرة منذ عام 2022.. سعر النفط الأمريكي فوق 100 دولار

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا مع تصاعد حدة الحرب، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وإثارة مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.



وأنهت أسعار النفط الأمريكية جلسة التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% لتستقر عند 102.88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، فيما يتجه خام برنت، المعيار الدولي، نحو تحقيق مكاسب قياسية خلال شهر مارس. ويُعد مستوى 100 دولار حاجزًا نفسيًا مهمًا يراقبه المتداولون في الأسواق العالمية.

ودخل الصراع أسبوعه الخامس، ولا تزال الأوضاع متوترة رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها واشنطن خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل، وهو ما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.