الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لماذا سميت رجب وشعبان ورمضان؟ تعرف على شرح أسرار أسماء الشهور الهجرية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن شهر رجب هو الشهر السابع من الشهور الهجرية، موضحًا أن سبب تسميته يرجع إلى تعظيم العرب له وامتناعهم عن القتال فيه، كما هو الحال في الأشهر الحرم.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" ، اليوم الخميس، أن كلمة “رجب” تعني التعظيم والهيبة والاحترام، ولذلك سُمي بهذا الاسم لما كان يحمله من مكانة خاصة عند العرب الذين كانوا يلتزمون فيه بترك الحروب وسفك الدماء.

سبب تسمية الشهور الهجرية

وأضاف أن الشهر الثامن هو شهر شعبان، مشيرًا إلى أن سبب تسميته يعود إلى تفرّق العرب فيه بعد انتهاء شهر رجب، حيث كانوا يتشعبون ويتوزعون في الأرض للغزو أو لقضاء مصالحهم، موضحًا أن كلمة “تشعب” تعني التفرع والتفرق، ومنها جاء اسم شعبان.

وأشار إلى أن شهر شعبان كان بمثابة عودة للحركة بعد فترة التوقف عن القتال في رجب، حيث كان كل من لديه ثأر أو رغبة في الغزو يبدأ في التحرك مع انتهاء الشهر الحرام.

وتابع أن الشهر التاسع هو شهر رمضان، واصفًا إياه بأنه خير شهور العام، ومؤكدًا أنه الشهر الوحيد الذي ذُكر بالاسم في القرآن الكريم، في قوله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان".

وأوضح أن تميز شهر رمضان لا يرتبط فقط بفريضة الصيام، بل أيضًا بنزول القرآن الكريم فيه، وهو ما جعله يحمل مكانة عظيمة بين باقي الشهور.

وبيّن أن سبب تسمية رمضان بهذا الاسم يعود إلى شدة الحر وقت تسميته، حيث كانت الأرض شديدة الحرارة وكأنها تحترق من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة من شدة الشمس، مشيرًا إلى أن العرب كانت تقول “رمضت الحجارة” أي اشتدت حرارتها.

وأكد على أن أسماء الشهور الهجرية ارتبطت بظروف وتسميات زمنية عند العرب، لكنها استقرت وأصبحت ثابتة حتى مع تغيّر الأحوال والبيئات، حيث يظل الاسم كما هو مهما اختلفت درجات الحرارة أو طبيعة المناخ في البلدان المختلفة.

فوائد بذور الشيا للصحة
نشرة المرأة والمنوعات
أصالة وفائق حسن
ندوة تثقيفية
