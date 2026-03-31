الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكويت: ناقلة النفط "السالمي" تتعرض لاستهداف إيراني في ميناء دبي

تعرضت ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة "السالمي" لاستهداف مباشر بطائرة مسيّرة إيرانية، أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في الإمارات، وفق ما أعلنته "مؤسسة البترول الكويتية".

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الاستهداف، ما أدى إلى أضرار مادية في بدن السفينة، واندلاع حريق على متنها، مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة.

وأكدت في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابات بشرية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق.


من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن الجهات المختصة تتعامل مع حادث ناجم عن طائرة مسيّرة استهدفت ناقلة نفط كويتية في مياه الإمارة، من دون وقوع إصابات.

وأوضح في منشور على "إكس"، أن فرق الإطفاء البحري تواصل جهودها للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعيات الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.


وأضاف أنه تم تأمين سلامة جميع أفراد ناقلة النفط البالغ عددهم 24 شخصاً.

في نهاية فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران. وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل وقواعد أمريكية، بالإضافة إلى منشآت مدنية وصناعية في دول عربية وخليجية. ومع دخول الحرب أسبوعها الخامس، لا يوجد أي مؤشرات على خفض التصعيد.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
