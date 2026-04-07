محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية ليلية مفاجئة بعدد من قرى مركز ومدينة أوسيم لمتابعة حالة النظافة العامة والتأكد من التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وشملت الجولة قرى بشتيل، والبراجيل، والحفرية، وشنباري، والكوم الأحمر، والزيدية، حيث تابع المحافظ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد عددًا من الملاحظات الميدانية للتعامل الفوري معها.

وخلال الجولة استدعى المحافظ نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم وفرق النظافة موجّهًا برفع تجمع للمخلفات بمدخل قرية شنباري بشكل فوري مع التشديد على حصر جميع بؤر تجمع المخلفات بنطاق المركز ووضع خطة زمنية للانتهاء من رفعها والقضاء عليها خلال أسبوع.

كما تفقد المحافظ طريق أرض اللواء – بشتيل بنطاق مركز أوسيم ووجّه برفع عدد من بؤر المخلفات بالطريق وتحسين مستوى النظافة بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

وأكد محافظ الجيزة استمرار إجراء الجولات الميدانية لتقييم أداء الأحياء والمراكز لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو شكاوى ومحاسبة المقصرين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميداني والتفاعل السريع مع شكاوي المواطنين .