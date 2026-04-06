محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق مشاه وادي النيل – ميت عقبة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال تطوير نفق وادي النيل بمنطقة ميت عقبة بحي العجوزة في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة النفق وتحويله إلى ممر آمن وحضاري يليق بالسكان.

وأكد محافظ الجيزة أن التطوير يشمل رفع الكفاءة للنفق بالكامل وتنفيذ حل جذري لمشكلة تجمع المياه وتحسين منظومة الصرف لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمرور

بالإضافة إلى تجميل وترميم رفع كفاءة الجوائط والجدران وتركيب إضاءة تضمن وضوح الرؤية مع وضع حراسة دائمه لتأمين النفق حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تسير وفق جدول زمني محدد، ضمن خطة المحافظة لتطوير المرافق الحيوية مع متابعة مستمرة لضمان سرعة الإنجاز واستمرارية العمل.

ويذكر أنوالأعمال يتم تنفيذها من خلال حي العجوزة برئاسة طه عبد الصادق رئيس الحي.