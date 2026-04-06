نائب محافظ الجيزة يعاين قطع أراضي مقترحة لإنشاء محطات رفع صرف صحي بكرداسة

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن معاينة على الطبيعة لقطع أراضي مقترحه لإنشاء محطة رفع صرف صحي بعزبة العسيلي وتنفيذ توسعات لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية برك الخيام وذلك للقضاء علي مشكلات الصرف الصحي بعزبة العسيلي و تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بقرية برك الخيام بمركز كرداسة.

وذلك في أطار تكليفات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي للبدء في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عاجلة للقضاء علي مشكلة الصرف الصحي، والتركيز على استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وإحلال وتجديد الشبكات في المناطق والقري ذات الكثافة العالية لضمان وصول الخدمة للمناطق والقري غير المخدومة.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن مشروعات الصرف الصحي تعد من أساسيات البنية التحتية الواجب توافر خدماتها للمواطنين بمختلف القطاعات.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته، مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز الأملاك بالمحافظة وشركة مياة الجيزة ومديرية المساحة.