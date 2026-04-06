محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم

نظمت محافظة الجيزة، من خلال الإدارة العامة للسياحة – قسم الحفاظ على التراث رحلة ترفيهية مميزة لعدد 100 من أبناء احدي مؤسسات الأعمال الخيرية إلى المتحف المصري الكبير بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، في إطار احتفالات محافظة الجيزة بـيوم اليتيم، وحرصًا على تعزيز الدور المجتمعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتضمنت فعاليات الرحلة زيارة للأطفال داخل متحف الطفل، إلى جانب جولات تعريفية للشباب والفتيات داخل قاعات المتحف، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين للتعرف على أبرز القطع الأثرية والتاريخية، والمشاركة في أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، في أجواء داعمة ومحفزة.

وفي تصريحات له أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أن المحافظة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف دعم ودمج الأطفال والشباب من الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تسهم في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء لديهم.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وبمتابعة من هند عبد الحليم نائب المحافظ وبإشراف عزة وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة.