محافظ الجيزة يتفقد مديرية الإسكان والمرافق ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ وتذليل معوقات العمل

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة تفقدية إلى مقر مديرية الإسكان والمرافق وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندسه عفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان ومسئولي الإدارات والقطاعات حول المشروعات الجاري تنفيذها من خلال مديرية الإسكان وابرز معوقات العمل التي تواجه بعض المشروعات، موجهاً بسرعة التعامل معها ووضع حلول عاجلة لضمان عدم تأثر معدلات التنفيذ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الإسكان علي أهمية التنسيق الفوري والفعال بين مديرية الإسكان وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تيسير الإجراءات وتبسيطها توفيرًا للوقت والجهد وتقليلًا للأعباء المالية.

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بسرعة إنجاز المشروعات التابعة للمديرية وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير مباني الدواوين الجاري تنفيذها بعدد من المراكز لما لها من دور في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الجيزة.