لتقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من المقررة.. ضبط ١٠٤ مخالفات لسيارات السرفيس بالجيزة

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير ومنع استغلال السائقين للركاب، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على ضبط منظومة النقل الجماعي والتصدي لمخالفات سيارات السرفيس والميكروباص.

وأوضح المحافظ أن الحملات اليوم أسفرت عن ضبط ١٠٤ مخالفة شملت تقطيع وتغيير خط السير وتحصيل أجرة أعلى من المقررة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل.

شملت المخالفات : 10 حالات في شارعي مشغل واللبيني و24 مخالفة في أول فيصل وشارع العشرين و7 مخالفات في شارع كورنيش النيل وعبد المنعم حجازي و11 مخالفة أعلى نفق اللبيني فيصل والمريوطية، و8 مخالفات في منطقة الطالبية، ١٠ حالات بمنطقة الكيت كات وشارع السودان و24 مخالفة في أوسيم و ١٠ حالات بخطوط المناشي امبابه وبني سلامه ونكلا بمنشأة القناطر.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السرفيس وخطوط السير المختلفة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي مشددًا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون لضمان سيولة مرورية وتنقل آمن للمواطنين.