استبعاد مدير مدرسة للتقصير في أداء مهام عمله بالجيزة

أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارا بإلغاء تكليف مدير إحدى مدارس إدارة أطفيح التعليمية، إلى جانب إحالة مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة ذاتها للشئون القانونية، وذلك على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والتقصير في أداء المهام الوظيفية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة قام بها وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بإدارتي الصف وأطفيح التعليميتين.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون أو تقصير، وأن المحاسبة ستكون فورية لكل من يخل بواجباته، في إطار تحقيق الانضباط الكامل داخل المؤسسات التعليمية.

وشهدت إدارة أطفيح التعليمية زيارة مفاجئة قام بها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث زار مدرسة المهندس عبدالعظيم أبو عيشة الرسمية لغات، ومدرسة أحمد صبري يونس الابتدائية، ومدرسة إسماعيل الجمال الإعدادية، ومدرسة القبابات الابتدائية الجديدة.

واستكمل جولته بإدارة الصف التعليمية، حيث تفقد مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، ومدرسة الصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري.

وخلال الجولة، تفقد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، ونسب حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى الانضباط العام داخل المدارس، وجاهزية الفصول ونظافة البيئة المدرسية.

ووجّه عطية، بضرورة التطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي دون استثناء، ومتابعة الغياب اليومي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين، والاهتمام بالنظافة العامة والمظهر الحضاري للمدارس، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في متابعة الطلاب، وتكثيف الإشراف داخل المدارس خاصة أثناء الفسحة، والالتزام بتنفيذ التقييمات داخل الفصول بدقة.