محافظ الجيزة يتفقد أحياء الوراق وإمبابة ويشدد على تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النظافة، بجولة تفقدية بعدد من القطاعات في أحياء الوراق وإمبابة للوقوف على مستوى النظافة العامة ومتابعة كفاءة أعمال الجمع والنقل ورفع المخلفات أولًا بأول.

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية حيث تابع انتظام عمل فرق النظافة ومدى الالتزام بخطط العمل اليومية موجهًا بضرورة تكثيف الجهود في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استمع المحافظ خلال جولته لشكاوى عدد من المواطنين بمنطقة الكيت كات وشارع النيل بشأن وجود عدد من بؤر المخلفات موجّهًا بسرعة التعامل معها ورفعها لضمان بيئة نظيفة وصحية للسكان.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ برفع كفاءة أعمال النظافة بمحيط الكنائس في اطار استعدادات المحافظة لأعياد الاخوة المسيحيين وبما يليق بقدسية تلك الأماكن ويعكس المظهر الحضاري اللائق.

كما شدد المحافظ على رؤساء أحياء الوراق وإمبابة ومشرفي النظافة باستمرار الحملات المكثفة لرفع المخلفات والرتش ومنع تراكمها.