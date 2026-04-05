نائب محافظ الجيزة يتابع حملات طرق الأبواب لاستكمال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة حملات طرق الأبواب بمراكز ومدن المحافظة من داخل مركز السيطرة بديوان عام المحافظة

لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد والتنبيه بسرعة استيفاء الاوراق المطلوبه للتصالح.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقا لبيانات المواطنين التي تتضمنها الطلبات الموجودة في أحياء و مراكز ومدن المحافظة وذلك من خلال حملات طرق الأبواب والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الغير ملتزمين باستكمال الإجراءات.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن حملة طرق الأبواب استهدفت الوصول إلى المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح للتنبيه عليهم بسرعة استيفاء الاوراق المطلوبة والتوجه الي المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفاتهم حفاظا علي حقوقهم وتقنين أوضاعهم القانونية.