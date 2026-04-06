محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنوات بأبو النمر .. صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك بدءًا من طريق مصر– أسيوط الزراعي في اتجاه طريق المريوطية بطول 2 كم ومتوسط عرض 12 مترًا، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة.

وأكد المحافظ يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

يذكر أن المشروع يتم تنفيذه من خلال مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.