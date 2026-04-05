الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أعلنت الحكومة رسميًا تفاصيل تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات 2026، وذلك ضمن حزمة اجتماعية موسعة تهدف إلى دعم العاملين وأصحاب المعاشات في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار.

وجاءت هذه القرارات بعد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد الحكومة على سرعة تنفيذها، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.



موعد تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات 2026

أكدت الحكومة أن تطبيق زيادة المرتبات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، حيث سيتم صرف الرواتب بالزيادات الجديدة مع مرتبات شهر يوليو.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، في واحدة من أكبر زيادات الأجور خلال السنوات الأخيرة.

علاوات دورية وزيادات إضافية

لم تقتصر الزيادات على رفع الحد الأدنى فقط، بل تضمنت أيضًا حزمة من العلاوات لتحسين دخول العاملين، حيث تقرر:

علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، وضمان استفادة الجميع من الزيادات الجديدة.



زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

ضمن توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية، تم إقرار زيادات إضافية لفئات بعينها، أبرزها:

زيادة رواتب المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا

منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا

رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%

وتأتي هذه القرارات في إطار تحسين أوضاع العاملين في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم ركائز التنمية.

موعد زيادة المعاشات 2026

على جانب آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون الزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم تحديد النسبة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الجارية حاليًا.

أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف:

تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

مواجهة تأثيرات التضخم

تحسين مستوى الدخول الحقيقية

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا



وأكدت الحكومة أن هذه الزيادات تمثل جزءًا من رؤية أوسع لإصلاح هيكل الأجور وتحقيق التوازن بين متطلبات المعيشة والقدرة المالية للدولة.

ماذا تعني هذه الزيادات للمواطنين؟

تعكس هذه القرارات تحركًا واضحًا نحو دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تسهم زيادة المرتبات والمعاشات في تحسين القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.

وفي ظل هذه التطورات، يترقب الملايين بدء تطبيق الزيادات فعليًا مع شهر يوليو، لما لها من تأثير مباشر على دخل الأسر ومستوى معيشتهم، وسط آمال بأن تواكبها إجراءات أخرى لضبط الأسواق والأسعار.