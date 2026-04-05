بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير المالية
وزير المالية
بعد الإعلان رسمياً عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات رسمية للمعلمين و الكادر الطبي، يترقب الملايين من الموظفين موعد تطبيق زيادة المرتبات و المعاشات 2026 التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية، ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادات الجديدة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

 زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زيادة الحد الادنى للاجور بقيمة ألف جنيه ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 7ألاف جنيه قيمته الحالية إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من أول يوليو2026 . 

تخفيف الأعباء

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة الجديدة تفوق معدلات التضخم، بما يضمن تحسنًا حقيقيًا في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026 رسميًا في مصر

12% علاوة دورية لغير المخاطبين

 وأضاف كجوك أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. 

1100 زيادة للمعلمين

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، حيث أوضح أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، دعمًا لقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

750 جنيه زيادة للقطاع الطبي

وأوضح أنه سيتم منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

موعد صرف زيادة الأجور 2026 وتفاصيل المرتبات الجديدة

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

وكشفت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027.

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، وذلك في إطار حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والتعامل مع آثار التضخم.


موعد زيادة المعاشات 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات السنوية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذى يؤكد ان الزيادة السنوية للمعاشات يستحق صرفها مع بداية شهر يوليو من كل عام.
 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام كما أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.

وتُطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليست بقيمة مقطوعة، بحد أقصى 15% وفقًا لأحكام القانون، وهي النسبة نفسها التي طبقتها الحكومة في آخر علاوة دورية رسمية عام 2025.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

حريق
حريق
حريق

