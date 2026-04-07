بعد التحقيق .. التعليم : سقف مدرسة ليسيه الحرية سليم والطلاب بخير

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مفاجآة بشأن نتيجة التحقيق فيما أثير بشأن واقعة سقوط أجزاء من سقف مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي

حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه فور تداول خبرا مرفق بصورة حول سقوط أجزاء من سقف أحد الفصول الدراسية بمدرسة ليسيه الحرية بالمعادي، وجهت الدكتورة همت أبو كيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بتشكيل لجنة من مدير الإدارة التعليمية بالمعادي ومسئول هيئة الأبنية التعليمية بالإدارة لمراجعة ما أثير بشأن الواقعة والتحقق من صحة ما حدث من داخل المدرسة

وأضاف المصدر ، أنه قد تبين بعد قيام اللجنة بفحص المدرسة ، سلامة المبنى المدرسي و عدم صحة الواقعة تماما.

كما أكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارة التعليمية بالمعادي لم يتلقيا أي بلاغ بهذه الواقعة.

كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بيانا عاجلا ، أكدت فيه أن المدرسة المذكورة تعمل بشكل طبيعي ومنتظم ولم تشهد أي حوادث من هذا النوع ، مع التأكيد على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه بعد تداول أنباء عن واقعة سقوط جزء من سقف أحد الفصول أثناء اليوم الدراسي في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي أمس ، تقرر إرسال لجنة من هيئة الأبنية التعليمية إلى المدرسة للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب.



وسوف تتولى لجنة المعاينة ، فحص الحالة الإنشائية ليس فقط للفصل المذكور بل للمبنى المدرسي بالكامل، وذلك للوقوف على أسباب سقوط السقف والتأكد من سلامة باقي الفصول، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل .

ومن جانبها ، تتابع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الموقف لحظة بلحظة لمعرفة نتيجة الفحص ، لضمان سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

ماذا حدث؟

جدير بالذكر أنه كانت قد انتشرت أنباء تزعم أنه قد شهدت مدرسة ليسيه الحرية واقعة سقوط جزء من سقف أحد الفصول الدراسية أمس، أثناء اليوم الدراسي,

وبحسب الأنباء المتداولة ، فقد حدث ذلك في فصل بالصف الثالث الإبتدائي أثناء الحصة، دون حدوث إصابات بالغة بين الطلاب.