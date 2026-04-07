أشكال مبهجة.. طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

من العادات والتقاليد الجميلة التي تسبق عيد القيامة، تقليد تلوين البيض، سواء باللون الأحمر أو بألوان وزخارف متنوعة.

تقوم الأمهات عادةً بهذه التحضيرات قبل يوم العيد، حيث يُسلق البيض بكميات كبيرة، ثم يُلوَّن بعناية وفرح.

1-اللون البرتقالي أو البني..



المكوّن: قشر البصل (الأحمر أو الأصفر)

الطريقة:

اجمعي كمية مناسبة من قشور البصل واغليها في الماء مع إضافة ملعقة أو أكثر من الخل.

كلما زادت كمية القشور، أصبح اللون أغمق.

النتيجة: لون دافئ يتدرج بين البرتقالي والنحاسي.

2-اللون الأصفر الزاهي..



المكوّن: الكركم

الطريقة:

في وعاء، اغلي كوبين من الماء مع ملعقتين كبيرتين من الكركم وملعقة من الخل.

اتركي الخليط يبرد، ثم ضعي فيه البيض المسلوق.

النتيجة: لون أصفر ذهبي دافئ يفتح الشهية.

3-الازرق الفاتح..



ضعى مع ماء سلق البيض كوب من الكرنب البنفسجى المبشور مع معلقتان كبيرة من الخل، وسيتحول لون البيض مغ غليه إلى اللون الأزرق الفاتح، ويمكن أيضًا استخدام قشر الباذنجان الغامق بديلًا له.

4-لون أحمر..



أحضرى 3 أكواب من البنجر المبشور، ودعيه يغلي مع البيض، وسوف تحصلين على بيض أحمر غامق.