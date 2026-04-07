حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار جهود رجال المرور في ضبط المنظومة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة مشددا على ضرورة الإلتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن تكثيف الحملات المرورية يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالطرق والشوارع، وتقليل العشوائية والفوضى المرورية.

وفي هذا الإطار قامت إدارة مرور الشرقية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين بمراكز ومدن (الزقازيق - العاشر من رمضان - أولاد صقر- كفر صقر - فاقوس - الحسينية ) وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين والتأكد من إلتزام سائقي سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الانضباط بالشوارع بنطاق المحافظة.