«الوعى وتعزيز الهوية لدى الشباب» ندوة بإعلام الوادي الجديد

عقدت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة حول “الوعى وتعزيز الهوية لدى الشباب”، بالتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية، بقيادة مجدى محمد محمود، مدير عام الإدارة بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، بحضور المهندس عمرو سمير، مدير إدارة المدرسة.

شارك في الندوة عدد من طلبة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، حيث افتتحتها دعاء سعد، الإعلامية بادارة إعلام الوادى الجديد، موضحة دور الهيئة العامة للاستعلامات فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين، والتى تعمل على تقديم صورة متوازنة تعكس حقيقة الأوضاع، وتواجه الشائعات والأفكار المغلوطة التي قد تستهدف النيل من استقرار المجتمع.

وتابعت: “كما تحرص على إبراز الهوية المصرية بكل ما تحمله من تاريخ عريق وثقافة أصيلة، بما يعزز من ارتباط الأفراد بوطنهم ويدعم تماسك النسيج المجتمعي”.

فى ذات السياق ذاته، أوضح مجدى محمود، مدير عام الإدارة، أن قطاع التعليم له دور متكامل مع مؤسسات الدولة، حيث يعد إحدى الركائز الأساسية فى معركة الوعى وحماية الهوية الوطنية من خلال تعميق قيم الولاء والانتماء، وذلك من خلال المناهج التعليمية أو الأنشطة المدرسية.

وتحدث عن التاريخ المصرى وعدم تأثر الهوية المصرية بالحروب أو ثقافات الاحتلال كما حدث ببعض الدول الأخرى.

وشرح مفهوم الهوية والتحديات التى تواجه الشباب فى الحفاظ عليها، مشيرا إلى دور المؤسسات المجتمعية، ومنها المدرسة، فى تعزيز الهوية لدى الشباب من خلال مختلف البرامج والأنشطة.

وفى الختام، دارت بعض المناقشات حول الأوضاع الراهنة والإجراءات التى تم تطبيقها بشأن الترشيد، وأثرها على المجتمع المصرى، ودور كل فرد في الحفاظ على مقدرات الوطن.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تقدمه الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها إحدى أهم أذرع الدولة فى بناء جسور الوعى وتعزيز قيم الانتماء من خلال أنشطتها المختلفه مع مختلف فئات المجتمع.

أدارت اللقاء دعاء سعد، الإعلامية بإدارة إعلام الوادى الجديد، تحت إشراف أزهار عبد العزيز، مدير الإدارة.