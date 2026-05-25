باباك أماميان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان سياسة سيئة

قال عضو حزب المحافظين البريطاني باباك أماميان، إنّ بريطانيا تعاني من مزيج من الأزمات يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي على مدار الـ16 عاماً الماضية، موضحاً أن الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 1% سنوياً فقط، وهو ما يعني عملياً غياب النمو الحقيقي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين أسباب الأزمة وجود "قادة ضعفاء" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعد من أقل رؤساء الوزراء شعبية بسبب عدم قدرته على اتخاذ القرارات أو الإعلان عن سياسات واضحة.

وأوضح أماميان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان من السياسات السيئة، إلى جانب ما وصفه بالسياسات الخضراء التي فرضت على البلاد وأسهمت في زيادة تكاليف الطاقة وتدمير الصناعات.

وذكر أن الحرب الأوكرانية كان لها تأثير بالغ السوء على الاقتصاد الأوروبي، مؤكداً أن أوروبا تتأثر بشكل كبير بالحروب، وأن تداعيات السنوات الماضية انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا.

وأشار عضو حزب المحافظين البريطاني إلى أن هذا الخليط من تباطؤ النمو الاقتصادي والسياسات الخاطئة وضعف القيادة السياسية دفع قطاعات من البريطانيين إلى البحث عن حلول بديلة، من بينها العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن حزب العمال يستخدم ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سياسياً، عبر الحديث عن أن تحسين العلاقات مع أوروبا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد والتجارة، لكنه أكد أن الحزب لا يتخذ خطوات عملية لتحقيق ذلك، وإنما يكتفي بالحديث عن الأمر فقط.

