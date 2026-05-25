برلماني: التوسع في التأمين الصحي الشامل نقلة تاريخية نحو تغطية صحية شاملة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام صحي حديث يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر رعاية طبية متكاملة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى داخل 6 محافظات يعد نجاحًا حقيقيًا على أرض الواقع.

وأضاف “سمير” تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تأتي لتعزيز استدامة المنظومة وتطوير آليات التمويل والحوكمة، بما يضمن كفاءة أكبر في تقديم الخدمات الصحية، واستمرار التوسع التدريجي في التطبيق ليشمل باقي محافظات الجمهورية.

دراسة إدخال محافظات جديدة مثل الإسكندرية

وأوضح محمد سمير أن التوجه نحو التوسع في المرحلة الثانية، ودراسة إدخال محافظات جديدة مثل الإسكندرية، يعكس جدية الدولة في الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه إنجاح هذا المشروع القومي الحيوي.