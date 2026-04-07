قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟
ساحر نيجيري يتوقع فوز منتخب إفريقي بكأس العالم 2026.. هل يكون مصر؟
تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد الصرف
العم الذئب.. ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أورمان الشرقية.. توزيع ملابس جديدة على 150 طفل يتيم

محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية كبرى بقاعة نادى المعملين بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تضمنت توزيع ملابس جديدة على عدد (150) طفل من الأطفال الأيتام بقرى مركز أبوكبير، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ورسم البسمة على وجوه الأطفال بمناسبة يوم اليتيم.

وأضاف عبد المتجلي، أن الاحتفالية جاءت، تحت رعاية المهندس حازم الاشمونى، محافظ الشرقية، مشيراً إلى أن الملابس الموزعة تم اختيارها بعناية فائقة لتلبي أذواق الأطفال واحتياجاتهم، لضمان إدخال الفرحة الحقيقية على قلوبهم .

وأشار إلى أن المديرية لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية للأيتام، وأنها تتابع بدقة كافة الفعاليات الميدانية لضمان تطبيق معايير الجودة والعدالة في التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، موجهًا الشكر لكل المساهمين والمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم هذا اليوم وإخراج الاحتفالية بهذا الشكل المشرف الذي يعكس تكاتف المجتمع المصري.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان تبدأ أولى فعاليتها وهى تلبيس الأطفال الأيتام ملابس جديدة فهى تواصل هذا العام احتفالاتها بيوم اليتيم من اجل إسعاد الأطفال الأيتام وبهدف لفت أنظار المجتمع إلى أهمية دعم قضايا الأيتام وأهمية توفير مستويات معيشة لهم وضرورة توفير مشروعات إنتاجية لإمهاتهم الأرامل لإعالتهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

وأوضح أن توزيع الملابس الجديدة تم وفق آلية تضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية للأطفال، حيث تم اختيار ملابس ذات جودة عالية تناسب مختلف الأعمار. 

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية القاعدية في تلك القرى لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وصرح شعبان، بأن احتفالات "يوم اليتيم" هذا العام لا تقتصر على توزيع الملابس فقط، بل تمتد لتشمل تنظيم رحلات ترفيهية وحفلات لتكريم الأطفال المتفوقين دراسياً، مشددًا على أن هدف الجمعية هو إدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأطفال وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.

يذكر أن جمعية الاورمان أطلقت إحتفالات يوم اليتيم بهدف لفت أنظار المجتمع والرأى العام الى قضايا الأيتام ومشكلاتهم وحث الجميع على الإهتمام بأبناء هذه الشريحة، وأن رعاية اليتيم لا تقتصر على يوم واحد، بل هي مسؤولية مستمرة تشمل التعليم والصحة والتمكين الإجتماعى، وصولًا به الى بر الأمان كفرد صالح ومنتج فى المجتمع.

الأورمان جمعية الأورمان وزارة التضامن بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

