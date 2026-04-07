الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية

أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية.

ويأتي هذا البيان السعودي في إطار سلسلة من البيانات التي بدأت بالظهور في أعقاب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير الماضي.





وردا على ذلك، تشن إيران ضربات انتقامية على المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية، وتصاعدت حدة الهجمات مؤخراً، مع استهداف متكرر للقواعد الجوية السعودية التي تستضيف قوات أمريكية.





وقبل أيام، كشفت بيانات الأقمار الصناعية، أن رادارا أمريكيا يعد عنصرا أساسيا في نظام اعتراض "ثاد" قد تعرض لأضرار جسيمة نتيجة هجوم إيراني استهدف قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية.