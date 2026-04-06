السفير الأمريكي بإسرائيل يهنئ نتنياهو على "معجزة عيد الفصح"

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في منشور على تويتر يوم الاثنين، أنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم الشكر لإسرائيل على دورها في إنقاذ اثنين من أفراد طاقم سلاح الجو الأمريكي اللذين أُسقطت طائرتهما في إيران.

وقال هاكابي: "نفّذت القوات الخاصة الأمريكية عملية رائعة"، مضيفًا: "كان الجيش الإسرائيلي والموساد شريكين فاعلين في المهمة".

وفي منشور سابق، وصف هاكابي عملية الإنقاذ بأنها "معجزة عيد الفصح!".

وكتب: "أُشيد اليوم بالجيش الأمريكي لشجاعته وتدريبه الدقيق وتنفيذه المتقن لعملية الإنقاذ التي أعادت جميع الأمريكيين إلى ديارهم سالمين".

ظهرت تفاصيل جديدة في الأيام القليلة الماضية بشأن مستوى التعاون غير المسبوق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي خلال عملية إنقاذ بالغة الأهمية لاستعادة الطيارين الأمريكيين بعد تحطم طائرتهما من طراز إف-15 في الأراضي الإيرانية يوم الجمعة الماضي.

اعتمدت عملية الإنقاذ التي استمرت 48 ساعة، والتي وصفها مسؤول أمريكي رفيع بأنها "أجرأ وأشجع عملية إنقاذ في التاريخ"، على دعم استخباراتي وتكتيكي إسرائيلي لضمان إجلاء الطيارين قبل وقوعهما في قبضة القوات الإيرانية.

ووفقًا لمصادر تحدثت إلى صحيفة جيروزاليم بوست، شنّ الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع القوات الأمريكية، سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية. صُممت هذه الضربات استراتيجيًا لتشتيت انتباه القوات الأمنية الإيرانية عن موقع التحطم وتوجيهها نحو مناطق أخرى.