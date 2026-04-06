قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب السرعة الزائدة.. سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق طنطا- سبرباي
الجد والأب وزوجته.. حبس المتهمين بقتل طفلة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية
سنقاضي أحد المستشفيات.. زوجة ضياء المرغني تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
لائحة جديدة لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية.. التعليم: انتظروا التفاصيل قريباً
تحليل DNA يكشف مفاجأة في قضية مـ.قتل الطفلة سما على يد أسرتها بعد التعدي عليها
هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟
الزمالك يحذر من تطبيقات مزيفة.. ويكشف موعد إطلاق تطبيقه الرسمي Zamalkawy
مواقف التجنيد.. سفارة القاهرة بموسكو تدعو المصريين في روسيا وبيلاروسيا وتركمانستان لتسجيل بياناتهم
حسام المندوه: مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد الأداء المميز
بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له
حبوب جديدة لإنقاص الوزن.. أستاذ كبد يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مواقف التجنيد.. سفارة القاهرة بموسكو تدعو المصريين في روسيا وبيلاروسيا وتركمانستان لتسجيل بياناتهم

أعلنت سفارة القاهرة بموسكو، اليوم الإثنين، أنها تجري حصرا لأعداد المصريين المقيمين في روسيا وبيلاروسيا وتركمانستان في الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، الراغبين في الحصول على تسهيلات بشأن موقفهم من التجنيد.

وأوضحت السفارة المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تسوية المواقف التجنيدية التي تواجه بعض الشباب المصريين في الخارج، وحرص القوات المسلحة على تقديم التسهيلات.

وأشارت السفارة المصرية إلى أنه في ضوء ما تقدم وفي إطار عملية الحصر؛ يرجى من الشباب المصريين المقيمين في دولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وتركمانستان ممن تنطبق عليهم الشروط العمرية، تسجيل البيانات كاملة (الاسم رباعي - رقم تليفون بخاصية الواتس اب - الرقم القومي - رقم جواز السفر - دولة الإقامة)، وذلك على الموقع الإلكتروني للسفارة (www.egembassyru.net).

واختتمت السفارة بيانها،: "تغتنم سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو هذه المناسبة؛ لتعرب للسادة أعضاء الجالية المصرية في دولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وتركمانستان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

الحملة

حملة مكبرة بالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة لرفع القمامة والمخلفات

أعمال إصلاح الكسر

الانتهاء من إصلاح كسر بخط طرد قطر 560 مم بكفر الشيخ| صور

نائب محافظ الأقصر يبحث شكاوى وطلبات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح

نائب محافظ الأقصر يبحث شكاوى وطلبات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح

بالصور

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد