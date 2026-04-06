مواقف التجنيد.. سفارة القاهرة بموسكو تدعو المصريين في روسيا وبيلاروسيا وتركمانستان لتسجيل بياناتهم

أعلنت سفارة القاهرة بموسكو، اليوم الإثنين، أنها تجري حصرا لأعداد المصريين المقيمين في روسيا وبيلاروسيا وتركمانستان في الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، الراغبين في الحصول على تسهيلات بشأن موقفهم من التجنيد.

وأوضحت السفارة المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تسوية المواقف التجنيدية التي تواجه بعض الشباب المصريين في الخارج، وحرص القوات المسلحة على تقديم التسهيلات.

وأشارت السفارة المصرية إلى أنه في ضوء ما تقدم وفي إطار عملية الحصر؛ يرجى من الشباب المصريين المقيمين في دولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وتركمانستان ممن تنطبق عليهم الشروط العمرية، تسجيل البيانات كاملة (الاسم رباعي - رقم تليفون بخاصية الواتس اب - الرقم القومي - رقم جواز السفر - دولة الإقامة)، وذلك على الموقع الإلكتروني للسفارة (www.egembassyru.net).

واختتمت السفارة بيانها،: "تغتنم سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو هذه المناسبة؛ لتعرب للسادة أعضاء الجالية المصرية في دولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وتركمانستان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات".