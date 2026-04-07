وكيل صحة الشرقية يفتتح العلاج الطبيعي والأسنان بوحدة شنبارة منقلا بتكلفة 700 ألف جنيه

افتتح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم العلاج الطبيعي وعيادة طب الأسنان وأعمال التطوير التي تمت بوحدة طب الأسرة بشنبارة منقلا التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 700 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في حضور الدكتور السيد شاور، مدير عام طب الأسنان، والدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور ماجد صالح، مدير إدارة الأسنان الوقائي، والدكتور محمد هنداوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة منار إبراهيم، مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، والدكتور أحمد مهدلي عمار، مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، والدكتور أسامة الهيدبي، مدير العلاج الطبيعي بالادارة الصحية، وقيادات طب الأسنان، والإدارة الصحية، وممثلي المجتمع المدني بالقرية.

افتتح وكيل وزارة الصحة بالشرقية قسم العلاج الطبيعي وعيادة طب الأسنان والتي تم تطويرهما وتجهيزهما بالكامل، مؤكداً خلال الافتتاح أهمية التطوير المستمر لمنشآت الرعاية الأولية، وتهيئة بيئة صحية تليق بالمواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لممثلي المجتمع المدني، والعاملين بالوحدة والإدارة الصحية، تقديراً لجهودهم المخلصة في دعم وتطوير الخدمات الصحية لخدمة أهالي مركز ومدينة ديرب نجم، مشيراً إلى أن دعم المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بتفقد الأقسام المختلفة داخل الوحدة، متابعاً انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأدوية الرعاية الأولية، موجهاً بضرورة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، مع تكثيف التوعية الصحية للمواطنين للاستفادة من خدمات عيادة الأسنان، كما تم المرور على معمل الدم ومعمل المتوطنة وعيادة تنظيم الأسرة، وقام بمتابعة مؤشرات أداء الفحوصات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة.

وقال محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إن أعمال التطوير التي تمت بالوحدة وبلغت تكلفتها 700 ألف جنيه، شملت تجهيز وحدة العلاج الطبيعي بتكلفة بلغت 400 ألف جنيه، إلى جانب 140 ألف جنيه لتجهيز الاستراحة الخاصة بها، وتطوير عيادة الأسنان وتركيب كرسي أسنان جديد بتكلفة 80 ألف جنيه، وتوفير ثلاجة وجهاز تعقيم بتكلفة 80 ألف جنيه، وذلك بدعم من أسرة الشيخ المرحوم محمد حرمي شريف والشيخ المرحوم محمد محمود شريف، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.