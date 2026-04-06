مدير أوقاف الشرقية يترأس لجنة اختبار المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور الطاروطي

ترأس الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير مديرية أوقاف الشرقية التصفيات الأولية للنسخة الثالثة والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وفهم معانيه بديوان عام مديرية أوقاف الشرقية، برئاسة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني.

وشهدت الاختبارات حضور الشيخ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي أمين عام نقابة القراء المصرية ونائب شيخ عموم المقارئ، والدكتور محمد عطية أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية اللغة العربية والدكتور ناصر عبدالعالي عطية، مدير الدعوة والشيخ محمد علي، رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية.

وأكد مدير المديرية أن الاختبارات تُجرى في أجواء من الانضباط والشفافية الكاملة بما يضمن اختيار أفضل العناصر من حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين وفق الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف.

وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري في رعاية حفظة القرآن الكريم والارتقاء بدولة التلاوة المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن الاختبارات مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 2026م.