دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

كشفت الفنانة دينا دياب في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي» عن مشاعر القلق التي انتابتها قبل انتشار مقاطع الرقص الخاصة بها، مؤكدة أنها كانت تخشى من أحكام الجمهور المسبقة.

وأوضحت دينا أنها كانت قلقة من أن يتم حصرها في صورة “الراقصة” فقط، قائلة إنها توقعت أن يتساءل البعض باستنكار عن ظهورها بهذا الشكل، لكنها فوجئت بردود فعل مختلفة تمامًا، حيث استقبل الجمهور عروضها بتقدير واحترام، ورأى فيها رسالة فنية بعيدة عن الابتذال.

وأضافت أن ما تقدمه ليس مجرد رقص، بل حالة فنية متكاملة تعبّر عنها بكل إحساسها، معتبرة أن الاستعراض يمكن أن ينقل الجمال والروح مثل أي لون من ألوان الفنون الأخرى.

وأكدت أن هدفها كان إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه، مشيرة إلى أن أزياء الماضي ربما لم تكن شديدة الاحتشام، لكنها اتسمت بالأناقة والرقي.

وشددت على أن الرقص الشرقي جزء أصيل من التراث الفني، ولا ينبغي اختزاله في صورة سلبية، بل النظر إليه كفن له جذوره الممتدة عبر عقود طويلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تداول مقاطع مصورة لها وهي تقدم رقصات مستوحاة من زمن الفن الجميل، وهو ما لاقى إعجابًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع باسمها إلى صدارة “التريند”.

وتعد دينا دياب من الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة الفنية، إذ لفتت الأنظار بتنوع مواهبها وقدرتها على التنقل بين التمثيل والاستعراض بثقة واضحة.

وكانت قد شاركت في فيلم «السادة الأفاضل» ومسلسل «بيبو»، قبل أن تحقق انتشارًا أكبر من خلال عروضها في “ستوديو”، حيث قدمت الرقص الشرقي بروح عصرية تمزج بين الأصالة والتجديد.