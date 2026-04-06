قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

دينا دياب
دينا دياب
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة دينا دياب في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي» عن مشاعر القلق التي انتابتها قبل انتشار مقاطع الرقص الخاصة بها، مؤكدة أنها كانت تخشى من أحكام الجمهور المسبقة.

وأوضحت دينا أنها كانت قلقة من أن يتم حصرها في صورة “الراقصة” فقط، قائلة إنها توقعت أن يتساءل البعض باستنكار عن ظهورها بهذا الشكل، لكنها فوجئت بردود فعل مختلفة تمامًا، حيث استقبل الجمهور عروضها بتقدير واحترام، ورأى فيها رسالة فنية بعيدة عن الابتذال. 

وأضافت أن ما تقدمه ليس مجرد رقص، بل حالة فنية متكاملة تعبّر عنها بكل إحساسها، معتبرة أن الاستعراض يمكن أن ينقل الجمال والروح مثل أي لون من ألوان الفنون الأخرى.

وأكدت أن هدفها كان إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه، مشيرة إلى أن أزياء الماضي ربما لم تكن شديدة الاحتشام، لكنها اتسمت بالأناقة والرقي. 

وشددت على أن الرقص الشرقي جزء أصيل من التراث الفني، ولا ينبغي اختزاله في صورة سلبية، بل النظر إليه كفن له جذوره الممتدة عبر عقود طويلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تداول مقاطع مصورة لها وهي تقدم رقصات مستوحاة من زمن الفن الجميل، وهو ما لاقى إعجابًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع باسمها إلى صدارة “التريند”.

وتعد دينا دياب من الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة الفنية، إذ لفتت الأنظار بتنوع مواهبها وقدرتها على التنقل بين التمثيل والاستعراض بثقة واضحة.

وكانت قد شاركت في فيلم «السادة الأفاضل» ومسلسل «بيبو»، قبل أن تحقق انتشارًا أكبر من خلال عروضها في “ستوديو”، حيث قدمت الرقص الشرقي بروح عصرية تمزج بين الأصالة والتجديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ترشيحاتنا

الموانئ

أستاذ هندسة النقل: مصر عززت مكانتها كمحور للتجارة من خلال تطوير الموانئ

الدواجن

رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل بالمزرعة من 80 إلى 85 جنيها

صورة أرشيفية

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد