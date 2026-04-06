لأول مرة منذ اندلاع الحرب .. بلومبرج: ناقلتا غاز قطريتان تتجهان لعبور مضيق هرمز
طائرات حربية إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد  25ألف كيلو  بطاطس بالمجان لدعم عدد (2000) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز محافظة الشرقية تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن.

واضاف انه شملت الخطة التفصيلية قرى الجمالية والحويطات والاخيوة والعزبة الحمراء والمنشية الجديدة والغومة وسعود وشهداء بحر البقر 2 . 4 . 6 بمركز الحسينية، ووقرى  التل وأبو عمرن و عمرو بن العاص وابو شربيه وحريز والسلامى و السويركى بمركز كفر صقر، و قرى الصوفية و قصاصين الازهار و بنى حسن و بنى منصور بمركز أولاد صقر، وقرى اللبشة و قرية 16 والناصرية و أبو عريضة و لهيطة و القصبة شرق بمركز صان الحجر.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى أن المديرية تتابع بصفة دورية عملية توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

موضحًا أن توزيع البطاطس جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير علي المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مشيرًا الى أنه يتم توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها  علي الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا وان عمليه التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الاهليه تحت إشراف مديريه التضامن الاجتماعى.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية بالمحافظة ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

وول ستريت جورنال: إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

إزالة 319 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 1380 أخرى بشوارع وميادين الشرقية .. صور

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

