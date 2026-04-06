أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

أكد الدكتور أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد 25ألف كيلو بطاطس بالمجان لدعم عدد (2000) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز محافظة الشرقية تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن.

واضاف انه شملت الخطة التفصيلية قرى الجمالية والحويطات والاخيوة والعزبة الحمراء والمنشية الجديدة والغومة وسعود وشهداء بحر البقر 2 . 4 . 6 بمركز الحسينية، ووقرى التل وأبو عمرن و عمرو بن العاص وابو شربيه وحريز والسلامى و السويركى بمركز كفر صقر، و قرى الصوفية و قصاصين الازهار و بنى حسن و بنى منصور بمركز أولاد صقر، وقرى اللبشة و قرية 16 والناصرية و أبو عريضة و لهيطة و القصبة شرق بمركز صان الحجر.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى أن المديرية تتابع بصفة دورية عملية توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

موضحًا أن توزيع البطاطس جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير علي المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مشيرًا الى أنه يتم توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها علي الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا وان عمليه التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الاهليه تحت إشراف مديريه التضامن الاجتماعى.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية بالمحافظة ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .