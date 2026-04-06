خطة كلها أجانب ومصريين وطيور مهاجرة .. كيف يتحرك الأهلي لتعويض رحيل أليو ديانج ؟

ديانج
ديانج

بدأ مسئولو النادي الأهلي فى التحرك سريعا للبحث عن بديل للمالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد تأكد رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي و توقيعه لنادي فالنسيا الأسباني .

ومع غياب ديانج أصبح على الأهلي إعادة رسم ملامح خط الوسط وإيجاد بدائل قادرة على تحمل مسؤولياته في الربط بين الدفاع والهجوم مع الحفاظ على نفس الانضباط التكتيكي والقدرة على التحكم بإيقاع المباريات.

الرحيل جاء ليضع الإدارة أمام اختبار حقيقي للخطط الاحترافية التي وضعتها لتعويض العمود الفقري للفريق وضمان ألا تتأثر فرص المنافسة على البطولات المحلية والقارية بالمستوى الفني للفريق.

واستقر مستقبل المالي أليو ديانج بشكل نهائي بعد موسم طويل من التكهنات والانتظار ليترك النادي الأهلي بعد أن وقع رسميًا على عقد انتقاله إلى فالنسيا الإسباني بداية من الموسم المقبل. 

الصفقة التي تمتد لموسمين مع خيار لموسم ثالث بموافقة الطرفين وضعت حدًا لكل الأقاويل حول استمرار نجم وسط الملعب البارز مع القلعة الحمراء وأكدت أن الفرصة الأوروبية التي جاءت من أحد الدوريات الخمسة الكبرى كانت حاسمة في تحديد وجهة اللاعب المقبلة.

الأهلي يحترم رغبة اللاعب في الاحتراف

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة أن إدارة القلعة الحمراء احترمت رغبة ديانج في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي معتبرة أن الانتقال إلى الدوري الإسباني يمثل فرصة مثالية للاعب لتطوير مستواه واللعب في أقوى البطولات.

وأوضح المصدر أن النادي قدم عرضًا رسميًا له وللوكيل مع التأكيد على أن الخيار كان واضحًا منذ البداية يا التجديد داخل الأهلي أو الانتقال إلى أوروبا دون أي محاولة لمضاعفة العرض المالي لإقناعه بالبقاء.

وقال المصدر: "الأهلي كان حريصًا على احترام رغبة اللاعب ومصلحته المهنية خصوصًا وأن الفرصة جاءت من أحد الدوريات الخمسة الكبرى ما يجعلها خطوة غير متاحة بسهولة لأي لاعب آخر".

خطة الأهلي لتعويض غياب ديانج

مع الإعلان عن رحيل أليو ديانج بدأت إدارة الأهلي العمل على خطة شاملة لتعويض هذا الغياب في وسط الملعب خاصة أن اللاعب كان يمثل قلب الفريق في الموسم الماضي. تتضمن الخطة العودة المرتقبة للمعارين حيث سيعود أحمد خالد "كباكا" من نادي زد وأحمد رضا من البنك الأهلي مع نهاية الموسم الحالي ليكونا جزءًا من تعزيز خيارات الوسط.

في الوقت نفسه يظل اسم أكرم توفيق على رأس حسابات الإدارة اللاعب الذي قضى سنوات مميزة مع الأهلي قبل انتقاله إلى الشمال القطري حيث تركز الإدارة على إمكانية استعادته لتدعيم صفوف الفريق وإضافة خبراته التكتيكية إلى خط الوسط الأحمر.

تقييم أوضاع اللاعبين الحاليين

من جانب آخر يخضع اللاعبون الحاليون لتقييم دقيق حيث يظل حمدي فتحي لاعبًا جيدًا لكنه مرتبط بعقد مالي كبير في نادي الوكرة القطري ما يجعل فكرة عودته صعبة من الناحية الاقتصادية. كما يضع الأهلي ضمن حساباته عمرو قلاوة من سيراميكا لكنه يترقب نهاية الموسم لتحديد الخطوة الأنسب بعد إصابته الأخيرة في حين يدرس الفريق الحفاظ على اللاعبين المحليين مثل مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

ويبدو أن الإدارة اختارت التركيز على اللاعبين المحليين قبل التوجه نحو الخيارات الأجنبية مع وضع محترف أجنبي كخيار احتياطي في حال تعذر تدعيم الوسط من الداخل.

خيارات الأهلي الأجنبية 

يظل اللاعب الموريتاني ماتا ماجاسا من نادي زد ضمن الأسماء المطروحة لتعزيز خط الوسط لكن المصادر أكدت أنه لا يحتل أولوية عالية مقارنة بالخيارات المحلية خاصة أن القيمة المالية للصفقة قد يتم دفعها بالجنيه المصري ومع متابعته الفنية الدقيقة إلا أن النادي يفضل أولاً استعادة اللاعبين المحليين وتجهيزهم ليكونوا العمود الفقري للفريق.

وأضاف المصدر أن الأهلي يمتلك تقييمًا شاملًا لكل الخيارات الأجنبية المتاحة مع مراعاة التوازن بين المستوى الفني التكلفة المالية والقدرة على الاندماج بسرعة مع التشكيلة الحالية.

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
