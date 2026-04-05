لاعب سوبر على رادار الأهلي لتعويض رحيل ديانج.. من هو؟

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن النادي الأهلي يتفاوض حاليًا مع جوردان مينديز، لاعب منتخب كاب فيردي؛ من أجل التعاقد معه، ليكون بديلًا للنجم المالي أليو ديانج، الذي استقر على الرحيل بنهاية الموسم.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مجموعة التتويج، في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.