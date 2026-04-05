الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أرقامه مميزة ويتطور سريعا .. هل يكون ماجاسا بديل ديانج في وسط الأهلي؟

ماتا ماجاسا
ماتا ماجاسا

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لرسم ملامح الموسم الجديد في ظل اقتراب رحيل بعض العناصر المؤثرة وعلى رأسها المالي أليو ديانج حيث وضعت أنظارها على أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري المصري وهو الموريتاني ماتا ماجاسا لاعب وسط فريق زد إف سي.

مع تزايد الأنباء حول انتقال أليو ديانج إلى صفوف فالنسيا الإسباني تسعى إدارة الأهلي لتأمين بديل قادر على سد الفراغ في خط الوسط وهو المركز الذي يُعد أحد أهم ركائز الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار دخل ماتا ماجاسا دائرة اهتمام القلعة الحمراء بعد المستوى اللافت الذي قدمه مع فريق زد سواء على المستوى المحلي أو مع منتخب بلاده.

لاعب متعدد الأدوار 

يعد ماجاسا من اللاعبين الذين يتمتعون بمرونة تكتيكية واضحة حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل وسط الملعب.

ورغم أن مركزه الأساسي هو لاعب الارتكاز (رقم 6) إلا أنه أظهر قدرة على التقدم للأمام وأداء أدوار هجومية كصانع لعب (رقم 8) بل وشارك أحيانًا كجناح أيسر وهو ما يعكس تطوره الفني تحت قيادة مدربه محمد شوقي.

هذا التنوع في الأداء يمنح اللاعب أفضلية كبيرة خاصة لفريق بحجم الأهلي يحتاج دائمًا لعناصر قادرة على تنفيذ أكثر من دور داخل الملعب.

أرقام تعكس تطور الأداء

منذ انضمامه إلى زد إف سي في أغسطس 2023 قادمًا من نادي الجمارك الموريتاني نجح ماجاسا في تثبيت أقدامه سريعًا حيث خاض 75 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى.

وخلال الموسم الحالي شارك اللاعب في 24 مباراة بمختلف البطولات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين وهي أرقام جيدة للاعب وسط دفاعي يميل للأدوار المتقدمة.

هذه الإحصائيات تعكس تطورًا واضحًا في أداء اللاعب وقدرته على المساهمة هجوميًا بجانب أدواره الدفاعية.

بوابة المنتخب

لم يمر تألق ماجاسا دون أن يلفت الأنظار على المستوى الدولي حيث حصل على فرصة الانضمام إلى منتخب موريتانيا في يونيو 2025 ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

وشارك اللاعب الشاب في 7 مباريات دولية حتى الآن واكتسب خبرات مهمة من الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة كان أبرزها مشاركته أمام منتخب الأرجنتين في مباراة ودية خلال التوقف الدولي الأخير.

ورغم عدم تسجيله أو صناعته لأهداف مع منتخب بلاده حتى الآن إلا أن ظهوره الدولي يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته وإمكاناته المستقبلية.

هل يكون الصفقة المناسبة للأهلي؟

يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع ماجاسا تعويض رحيل ديانج؟ .. الإجابة تبدو مرتبطة بمدى قدرة اللاعب على التأقلم مع ضغوط اللعب في نادٍ بحجم الأهلي حيث تختلف التحديات بشكل كبير عن أي فريق آخر في الدوري المصري.

لكن المؤكد أن امتلاكه للقدرات البدنية والمرونة التكتيكية وصغر سنه يجعله مشروع لاعب مميز قد يتطور بشكل كبير داخل منظومة الفريق الأحمر.

