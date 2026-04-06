ليفربول يدرس صفقة تبادلية مع الهلال السعودي لضم ماركوس ليوناردو مقابل صلاح

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي خطة جريئة لتعويض رحيل نجمه البارز محمد صلاح، مع دراسة إمكانية إبرام صفقة تبادلية تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير شبكة "Give Me Sport" الإنجليزية، فإن الإدارة الحمراء تفكر في التفاوض مع نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، البالغ من العمر 22 عامًا، مقابل انتقال جناح ليفربول المصري إلى الدوري السعودي.

ويرى مسؤولو ليفربول في ليوناردو خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد، قادرًا على قيادة الخط الهجومي للفريق في السنوات المقبلة، لتعويض رحيل صلاح الذي بات مؤكداً في نهاية الموسم.

وتأتي الصفقة في إطار رؤية النادي لتأمين مستقبل هجومي واعد، مع استقطاب مواهب شابة تمتلك قدرات فنية عالية، بعد أن أصبح البرازيلي حديث الأندية الأوروبية بفضل أدائه اللافت في دوري روشن السعودي.

وجاء التحرك المفاجئ في ظل الانفتاح الكبير للأندية الأوروبية على التفاوض مع فرق الدوري السعودي، وقد يشكل نقطة تحول في خارطة كرة القدم العالمية إذا تمت الصفقة، حيث يجمع بين خبرة محمد صلاح وقيمة الموهبة الصاعدة لماركوس ليوناردو في خطوة يمكن أن تغير موازين القوة على المستوى القاري.