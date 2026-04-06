وست هام يونايتد يتقدم بشكوى بسبب غياب آرون وان-بيساكا للاحتفال بتأهل الكونغو

قرر نادي وست هام يونايتد تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمطالبة بتعويض مالي، بعد غياب مدافعه آرون وان-بيساكا عن مواجهة فريقه أمام ليدز يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكمل ليدز يونايتد عقد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه وست هام بركلات الترجيح 4-2 وذلك بعد نهاية مواجهة ربع النهائي في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وانتقد النادي الغياب الذي جاء نتيجة تأخر عودة اللاعب من الكونغو الديمقراطية بعد احتفالات تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم، رغم مرور أكثر من 48 ساعة على انتهاء التصفيات، مما تسبب في نقص في صفوف الفريق خلال مواجهة حاسمة.

وجاء غياب وان-بيساكا مؤثرًا على وست هام يونايتد، الذي تعادل مع ليدز يونايتد 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم ليدز اللقاء بركلات الترجيح 4-2، ليصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1987.