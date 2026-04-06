دي يونج يقترب من العودة .. وبرشلونة يجهزه لموقعة أتلتيكو الحاسمة

يقترب فرينكي دي يونج من العودة إلى صفوف برشلونة بعد تعافيه التدريجي من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال التدريبات في نهاية فبراير، وسط حالة من التفاؤل داخل الجهاز الفني.

وكان اللاعب قد غاب لعدة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الذراع اليمنى، إلا أن الفترة المحددة للتعافي شارفت على الانتهاء، ما يفتح الباب أمام ظهوره المرتقب في المباراة المقبلة أمام إسبانيول، ولو لدقائق محدودة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك على تجهيز دي يونج بشكل تدريجي، بهدف استعادة جاهزيته الكاملة قبل المواجهة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق.

وتُعد عودة دي يونج إضافة قوية لخط وسط برشلونة، نظرًا لدوره المؤثر في تنظيم اللعب وبناء الهجمات، ما يمنح الفريق دفعة كبيرة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.