يترقب عشاق الكرة الأوروبية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تُقام المباراة يوم الأربعاء 8 أبريل على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُقام مباراة الإياب في إنجلترا الأسبوع المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وستُبث المواجهة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1 HD، وسط متابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لقيمة الفريقين.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، خاصة لفريق ليفربول الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء الإياب، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب الأوروبي، بينما يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة، في ظل نتائجه القوية محليًا، ما يزيد من قوة وإثارة هذا الصدام المنتظر بين عملاقين من كبار القارة.