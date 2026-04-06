مدة غياب حمزة عبد الكريم بعد إصابته مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب في برشلونة، بعد تعرضه لإصابة عضلية خفيفة خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن الإصابة التي لحقت بالمهاجم الشاب ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، في انتظار استكمال برنامجه التأهيلي والعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكان حمزة قد غاب بالفعل عن مباراة فريقه أمام خيمناستيك في الدوري الإسباني للشباب، بسبب الإصابة، رغم تألقه اللافت مؤخرًا وفرض نفسه كأحد أبرز المواهب داخل أكاديمية "لا ماسيا".

ومن المنتظر أن يعود اللاعب سريعًا للمشاركة حال اكتمال تعافيه، في ظل ثقة الجهاز الفني في إمكانياته الهجومية وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.