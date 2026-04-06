نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم

حسم برناردو سيلفا، قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي

بنهاية الموسم الحالي، لينهي مسيرة حافلة داخل صفوف الفريق استمرت لسنوات شهدت تحقيق العديد من الإنجازات.

وبحسب ما أشار إليه الصحفي فابريزيو رومانو، فإن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في المغادرة مع انتهاء عقده في يونيو المقبل، على أن يحسم وجهته الجديدة قبل انطلاق كأس العالم، خاصة مع اهتمام عدة أندية بضمه في صفقة انتقال حر.

ويُعد سيلفا من أبرز العناصر التي ساهمت في هيمنة السيتي محليًا وأوروبيًا، حيث لعب دورًا محوريًا في حصد الفريق لعدة ألقاب، من بينها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بفضل إمكانياته الفنية الكبيرة وتنوع أدواره داخل الملعب.

من جانبه، أكد الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا صعوبة تعويض اللاعب، مشيرًا إلى أنه يتمتع بقدرات استثنائية على مستوى قراءة اللعب والتحكم في نسق المباريات، إلى جانب تأثيره القيادي داخل الفريق.

ويأتي قرار الرحيل في وقت يواصل فيه النجم البرتغالي تقديم مستويات قوية، ما يجعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، في صفقة يُتوقع أن تكون من أبرز تحركات سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.