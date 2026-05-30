رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد المنطقة المحيطة بين كوبري النصر العائم 1 وكوبري النصر 2 الجديد

تفقدت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، سير العمل في رفع كفاءة المنطقة المحيطة الرابطة بين كوبري النصر العائم 1 وكوبري النصر 2 الجديد الجاري إنشاؤه، وذلك لإحداث مزيد من السيولة المرورية في الحركة بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد بالتزامن مع الامتداد العمراني التي تشهده المدينة خلال الوقت الحالي ضمن مخطط المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، رافقتها خلالها الأستاذة مي الدويك نائب رئيس المدينة.

جاء ذلك تتفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية الجاريةالتي تخدم قطاع عريض من أبناء مدينة بورفؤاد.

و أوضحت سمر الموافي أن المشروع يأتي بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، الجهة المنفذة لأعمال إنشاء الطريق بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتقليل التكدسات المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة.

كما أشارت رئيس مدينة بورفؤاد أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بين كوبري النصر العائم القديم والكوبري الجديد والتي تشمل تنفيذ أعمال لاندسكيب، وتركيب بلاط إنترلوك، وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل.

و أكدت الأستاذة سمر الموافي على الانتهاء من رصف الطرق الداخلية المؤدية للكوبري الجديد وبدء أعمال تركيب كشافات الانارة العامة فضلاً عن بدء اعمال لاند سكيب على اعلى مستوى بالمنطقة المحيطة لمداخل ومخارج الكوبري جهة مدينة بورفؤاد .

وفي سياق متصل، أشارت رئيس مدينة بورفؤاد أن انشاء كوبري النصر العائم الجديد يساهم في استيعاب حركة عبور السيارات والأفراد وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الكوبري الأصلي، فضلا عن إتاحة الفرصة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للكوبري الأصلي والتي قد تتطلب توقفه عن العمل بما يستلزم وجود بديل.

كما ثمنت الأستاذة سمر الموافي حرص هيئة قناة السويس على تعزيز دورها المجتمعى بالمدينة والمُساهمة الفعالة فى دعم جهود التنمية المستدامة والتى تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والعمل المشترك، مؤكدة بأن الهيئة ستظل شريكاَ رئيسياً فى دعم جهود التنمية على ارض بورفؤاد.

وأشارت رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمشروعات الجديدة وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.