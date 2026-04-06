بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي اليوم لمجزر فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بتكلفة إجمالية حوالى  26 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

المجازر الحكومية الجديدة

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر يخدم حوالي 16 وحدة محلية و800 عزبة باجمالي عدد سكان حوالي 900 ألف مواطن ، كما تبلغ مساحة المجزر حوالي 1150 متر مسطح يحتوي المجزر على صالة لذبح المواشي وصالة لذبح الأغنام والخدمات الملحقة به من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) علي مساحه حوالي 550 م .

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجزر يحتوي على عنبر ذبح المواشي على خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ الي ٦٥٠ كجم وعنبر الأغنام معدل ٣٠ راس/ساعة ، مشيرة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها بجميع المحافظات ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات المختلفة .

