أخبار العالم

مستجدات ساخنة .. مصر والمغرب يناقشان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السيد ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، يوم الاثنين ٦ إبريل، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين والاستعداد لانعقاد الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية - المغربية. 

أكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمغرب، وأشادا بالتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وشددا على الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. 

وشهد اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة على مستوى رئيسى وزراء البلدين، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك  إلى آفاق أرحب ويلبى طموحات البلدين الشقيقين.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات التصعيد العسكرى في المنطقة والمنعطف الخطير الذى يشهده الإقليم، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تضطلع بها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد والتوتر ومحاولات تجنيب المنطقة توسع رقعة الصراع ومزيد من عدم الاستقرار. 

كما تناول اللقاء المستجدات القضية الفلسطينية والتطورات الاقليمية بما فى ذلك في كل من السودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

