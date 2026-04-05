وزير خارجية روسيا لنظيره الإيراني: على أمريكا التخلي عن "لغة الإنذارات النهائية"

قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لنظيره الإيراني عباس عراقجي، إنه على أمريكا التخلي عن "لغة الإنذارات النهائية" مع إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

من جانبه حذر المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، من أن أي تصعيد يستهدف البنية التحتية الإيرانية قد يدفع المنطقة إلى مواجهة واسعة تتحول فيها الأوضاع إلى ما وصفه بـ«جحيم» بالنسبة للخصوم.

وأوضح ذو الفقاري أن الرهانات على إضعاف إيران لم تتحقق، معتبراً أن تلك التصورات انعكست سلباً على الولايات المتحدة، التي قال إنها باتت عالقة في تداعيات سياساتها.