وزيرا الخارجية الكويتي والسعودي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ناقش وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، آخر التطورات حول ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجةً للعدوان الإيراني على دول المنطقة، وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وفقًا لوزارة الخارجية الكويتية.