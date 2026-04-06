إيران: موقفنا بشأن مقترح وقف إطلاق النار سيظهر في الوقت المناسب

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن إيران قد صاغت مواقفها ومطالبها ردًا على مقترحات وقف إطلاق النار الأخيرة التي نُقلت عبر وسطاء، مضيفًا أن المفاوضات "لا تتوافق مع الإنذارات والتهديدات بارتكاب جرائم حرب".

وقال المتحدث إسماعيل بقائي، إن لدى طهران مجموعة من المتطلبات القائمة على مصالحها الوطنية، والتي سبق أن نُقلت عبر قنوات الوساطة، مضيفًا أن المطالب الأمريكية السابقة، مثل خطة النقاط الخمسة عشر، رُفضت لكونها "مفرطة".

وقال بقائي ، في مؤتمر صحفي: "إيران لا تتردد في التعبير بوضوح عما تعتبره مطالبها المشروعة، ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه علامة على التنازل، بل على أنه انعكاس لثقتها في الدفاع عن مواقفها".

وأضاف، ردًا على سؤال صحفي إيراني حول الجهود المبذولة حاليًا لتحقيق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة: "لقد صغنا ردودنا الخاصة" وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب.