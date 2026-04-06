الإمارات العربية: يجب ضمان استخدام مضيق هرمز بأي اتفاق قادم

قال المسؤول الإماراتي أنور قرقاش إن أي تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تضمن المرور عبر مضيق هرمز، محذراً من أن أي اتفاق يفشل في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني وصواريخه وطائراته المسيرة سيمهد الطريق لـ "شرق أوسط أكثر خطورة واضطراباً".

ذكر قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في إحاطة صحفية إن مضيق هرمز - وهو أهم شريان نفطي في العالم - لا يمكن استخدامه كسلاح، مؤكداً أن أمنه ليس ورقة مساومة إقليمية بل ضرورة اقتصادية عالمية.

وأضاف قرقاش: "لا يمكن لأي دولة أن تحتكر مضيق هرمز"، مضيفاً أن حرية الملاحة عبر الممر المائي "يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من تسوية أي نزاع باتفاق واضح على ذلك".

قال قرقاش إن الإمارات تريد إنهاء الحرب، لكنه حذر من وقف إطلاق النار الذي يترك الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار دون حل.

وقال: "لا نريد أن نشهد المزيد والمزيد من التصعيد، لكننا لا نريد وقف إطلاق نار يفشل في معالجة بعض القضايا الرئيسية التي ستخلق بيئة أكثر خطورة في المنطقة... ولا سيما البرنامج النووي (الإيراني)، والصواريخ والطائرات المسيرة التي لا تزال تنهال علينا وعلى دول أخرى.".

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن "جحيم" على طهران إذا لم تتوصل إلى اتفاق وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء.

وفي منشور مليء بالشتائم يوم الأحد على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، هدد ترامب بشن المزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل، وهو ما يعتبره منتقدوه جريمة حرب.

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات صاروخية وغارات جوية على إيران لأكثر من خمسة أسابيع لتدمير ما وصفتاه بأنه تهديد وشيك من برنامج تطوير الأسلحة النووية للبلاد، وترسانة الصواريخ الباليستية، ودعمها للميليشيات الإقليمية الوكيلة.

أسوأ سيناريو يتكشف

قال قرقاش إن الإمارات العربية المتحدة مستعدة للانضمام إلى أي جهد دولي تقوده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة عبر المضيق.

ذكر قرقاش إن استراتيجية إيران من المرجح أن تعزز التحالف الأمني ​​بين دول الخليج وواشنطن بدلاً من تقليصه، مما يرسخ الدور العسكري الأمريكي في المنطقة ويوسع النفوذ الإسرائيلي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستظل الشريك الأمني ​​الأساسي للإمارات، وأن أبوظبي ستضاعف جهودها لتعزيز هذه العلاقة مع تصاعد التهديدات الإقليمية.

وقال إن الإمارات لا تسعى إلى العداء مع إيران، لكنه حذر من أن الثقة مستحيلة في ظل حكومة طهران الحالية.