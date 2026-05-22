السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية

شهدت منطقة البهتيني بمحافظة الإسماعيلية، حالة من القلق عقب حدوث تسرب لغاز الكلور داخل إحدى محطات المياه بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة نحو 104 شخصًا بحالات اختناق متفاوتة، تم التعامل معها من خلال فرق الإسعاف ونقل عدد من المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت المنطقة حالة استنفار واسعة فور وقوع التسرب، حيث جرى التنبيه على الأهالي عبر مكبرات الصوت بالمساجد لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن موقع الحادث، فيما دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف والحماية المدنية للتعامل السريع مع الموقف.



وأكدت مصادر مطلعة أنه تمت السيطرة بالكامل على التسرب، مع تنفيذ أعمال التأمين داخل محطة المياه والتأكد من عدم وجود أي خطورة على المواطنين، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة العامة للمصابين والوقوف على أسباب الواقعة.